Secondo acquisto per la Giotti Victoria, arriva il colombiano Cañaveral

Dopo Andrea Guardini, la Giotti Victoria aggiunge un secondo elemento in vista della stagione 2020. Se nel caso del veronese si tratta di un velocista puro, stavolta la compagine italo-rumena ha messo sotto contratto uno scalatore puro, vale a dire Johnatan Cañaveral, ventitreenne colombiano visto nelle ultime due annate alla Coldeportes Bicicletas Strongman.

Nativo di Pereira, Cañaveral si è ben comportato nelle poche gare disputate in Europa nel corso del 2019: lo scalatore ha terminato settimo e ottavo in due tappe della Settimana Internazionale Coppi & Bartali, ha concluso ventesimo il Giro di Sicilia, è stato quindicesimo alla Belgrade Banja Luka, ha due top ten in tre tappe alla Vuelta Asturias e alla Vuelta a la Comunidad de Madrid è giunto settimo. Anche in patria non sono mancati i risultati, come una vittoria alla Vuelta a Boyacá superando Dayer Quintana.