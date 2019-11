La Bora Hansgrohe completa la rosa con Patrick Gamper

Con un’ultima aggiunta la rosa della Bora Hansgrohe per la stagione 2020 è completa. A venire ingaggiato dalla compagine tedesca è Patrick Gamper, ventiduenne austriaco visto quest’anno con il Tirol Cycling Team e capace di centrare due vittorie, entrambe in Italia, ossia il GP del Marmo a maggio e una tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia a settembre.

Queste le sue parole: «Devo dire che la chiamata mi è giunta come una sorpresa. Correre in un team World Tour sarà una esperienza diversa ma in un ambiente come quello della Bora la transizione sarà senza dubbio agevole. Penso di essere in buone mani e il fatto di avere tanti compagni di squadra austriaci aiuterà l’ambientamento».

Questa la rosa completa della Bora Hansgrohe: Pascal Ackermann, Erik Baska, Cesare Benedetti, Maciej Bodnar, Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt, Jempy Drucker, Matteo Fabbro, Patrick Gamper, Oscar Gatto, Felix Grossschartner, Lennard Kämna, Patrick Konrad, Martin Laas, Rafal Majka, Jay McCarthy, Gregor Mühlberger, Daniel Oss, Lukas Pöstlberger, Pawel Poljanski, Juraj Sagan, Peter Sagan, Maximilian Schachmann, Ide Schelling, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig.