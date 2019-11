Koksjide: Prima vittoria in Coppa Del Mondo per la Del Carmen Alvarado

Termina con un risultato in salsa orange la quinta prova di Coppa del Mondo a Koksjide, nel paradiso della sabbia, dove la gara femminile è stata completamente dominata dalle atlete olandesi: sin dal primo giro hanno preso il largo Lucinda Brand, Inge Van Der Heijden, Annemarie Worst, Ceylin Del Carmen Alvarado e Yara Kasteljin. La più pimpante si è rivelata la Del Carmen Alvarado, la quale ha vinto attaccando nell’ultima tornata, favorita da una mezza caduta della Brand che ha chiuso seconda a 6″ davanti alla Kasteljin.

Gara complicata in partenza per le azzurre, e terminata in gran rimonta, con Alice Arzuffi che si è classificata ottava ad 1’25”, battuta in volata da Sanne Cant, ed Eva Lechner appena dietro in nona piazza ad 1’47”. La leader di coppa del Mondo resta solidamente Katerina Nash a 268 punti.

