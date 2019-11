Van Der Poel fa strame dei rivali anche a Koksjide. Sweeck e Aerts sul podio

Nonostante una partenza delle retrovie, altra vittoria con superiorità ridicola per Mathieu Van Der Poel in quel di Koksjide, dove vince la 5a prova di Coppa del Mondo: l’attacco decisivo per il Campione del Mondo già al secondo degli otto giri previsti. Sul podio il bronzo europeo Laurens Sweeck a 25″, che stacca al penultimo giro Toon Aerts terzo a 35″, poi Van Der Haar a 40″ e Quinten Hermans a 50″.

Giornata stortissima per Eli Iserbyt, il quale chiude 13esimo ad 1’49”: resta leader di Coppa del Mondo, ma Aerts si riavvicina in classifica.

A seguire l’articolo completo