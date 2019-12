Team Ineos, la divisa da gara resterà invariata per la stagione 2020

Il Team Ineos ha annunciato che in vista della prossima stagione, la maglia della squadra non subirà alcun cambiamento per quando riguarda il design ed i colori ufficiali, ma solo nel logo dell’UCI World Tour. Ineos è sbarcato nel mondo del ciclismo nel mese di maggio ed i nuovi colori, nero e granata, avevano debuttato al Tour de Yorkshire portando a casa subito il successo finale della corsa: in totale il team britannico diretto da Dave Brailsford ha portato a casa 27 vittorie nel 2019, 9 come Team Sky e le restanti, tra cui il Tour de France, sotto al nome di Team Ineos.