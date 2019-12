La Rally Cycling presenta maglia e bici per il 2020

Una delle due formazioni Professional aventi licenza statunitense ha presentato nella giornata di ieri la maglia e la bicicletta che verranno adottate nella prossima stagione. Si tratta della Rally UHC Cycling, compagine che si è ben distinta anche nelle corse europee – basti pensare il successo, sia in una tappa che nella generale, di Brandon McNulty al Giro di Sicilia.

Per quanto riguarda la tenuta da gara, non ci sono grosse novità nella colorazione, che continuerà ad essere di un riconoscibile colore arancio. Confermato anche il look total black per i pantaloncini. Per il secondo anno di fila i corridori sia del team maschile che di quello femminile saranno equipaggiati da mezzi Felt, marchio statunitense di cui rappresentano il principale riferimento nel panorama delle competizioni su strada.