Il futuro di due ex-Bardiani: Barbin si ritira, Maronese torna tra i dilettanti

Si è definito il futuro di due dei corridori non confermati nell’organico della Bardiani-CSF e che ancora restavano nell’incertezza. Il 29enne bergamasco Enrico Barbin ha optato per il ritiro dopo sette stagioni da professionista, tutte nella formazione della famiglia Reverberi: in questo arco di tempo Barbin ha disputato per ben cinque volte il Giro d’Italia mentre l’unica vittoria l’ha conquistata in Malesia nella sesta tappa del Tour de Langkawi 2017.

Il 25enne veneto Marco Maronese invece ha scelto di fare un doppio salto all’indietro ma di continuare comunque a gareggiare: dopo tre anni alla Bardiani, conditi da diversi piazzamenti in top10 in volata, Maronese tornerà tra i dilettanti per vestire la maglia della Northwave-Cofiloc, formazione che resterà nella categoria dopo aver tentato per alcune settimane il passaggio tra le Continental.