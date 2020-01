Novità per la Settimana Coppi&Bartali: si scalerà il Carpegna, ultima tappa in Toscana

1 Minuti per leggerlo

Inizia a prendere forma l’edizione 2020 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si disputerà dal 25 al 29 marzo: in attesa della presentazione ufficiale che avverrà il 9 marzo, gli organizzatori hanno infatti svelato le prime informazioni sul percorso con un paio di dettagli decisamente interessanti. La prima giornata sarà sempre divisa in due semitappe, la prima in circuito a Gatteo, la seconda una cronosquadre sempre nella stessa zona. Il giorno successo altro arrivo tradizionale a Sogliano al Rubicone, ma un tracciato rivoluzionato rispetto agli ultimi anni.

La terza tappa invece avrà partenza e arrivo a Riccione ed i corridori dovranno affrontare la salita del Cippo Carpegna, ascesa tanto amata da Marco Pantani che qui testava la propria condizioni fisica. La quarta frazione sarà a Forlì, mentre un’altra grande novità riguarda l’ultima tappa che si disputerà in Toscana con partenza e arrivo a Prato: non una novità assoluta, ma si deve tornare indietro al 1999 quando la prova di chiamava Memorial Cecchi Gori.