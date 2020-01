Ecco il calendario della CdM Ciclocross 2020-2021: 14 tappe, non c’è l’Italia

La rinnovata Coppa del Mondo di ciclocross che tante discussioni ha sollevato tra gli addetti ai lavori ha visto finalmente la luce. Nel consiglio direttivo dell’UCI riunito oggi a Dübendorf è stata presentata l’edizione 2020-2021 della massima challenge internazionale, la cui organizzazione è stata affidata ad una struttura privata, la fiamminga Flanders Classics.

Le prove che faranno parte della manifestazione saranno 14 e non 16 come inizialmente previsto, un numero comunque superiore rispetto alle 9 dell’ultima edizione. Sono sette i paesi coinvolti, con il Belgio a fare la parte del leone con metà delle tappe: rispetto a quest’anno l’unica nazione a perdere posti è gli Stati Uniti, con la gara di Iowa City che saluta. C’è un solo paese che entra nel circuito ed è decisamente a sorpresa: non si tratta né di Germania, Spagna o Italia, ipotesi che nelle passate settimane era in essere, bensì dell’Irlanda, che nella capitale ospiterà il secondo evento dell’anno. Fallito miseramente, dunque, il proclama iniziale relativo all’espansione dei paesi coinvolti.

Tra le tappe confermate, mantengono il loro posto la statunitense Waterloo, che fungerà da apertura, le belghe Koksijde e Namur, la ceca Tabor e la neerlandese Hoogerheide, ancora una volta scelta come ultima prova. Dal Superprestige trasmigrano la belghe Zonhoven e Diegem mentre dall’Ethias Cross giunge la prova neerlandese di Hulst. Entrano, oltre la già citata Dublino, anche le belghe Overijse e Wachtebeke, ambedue nel 2019-2020 non facenti parte di alcuna challenge, l’altra belga Anversa, che quest’anno ha ospitato il campionato nazionale, la francese Besançon, che prende il posto della connazionale Nommay, e la svizzera Villars, inedita prova che subentra a Berna.

Questo il calendario completo:

04/10 – Waterloo (Stati Uniti)

18/10 – Dublino (Irlanda)

25/10 – Zonhoven (Belgio)

01/11 – Overijse (Belgio)

15/11 – Tabor (Repubblica Ceca)

22/11 – Koksijde (Belgio)

29/11 – Besançon (Francia)

06/12 – Wachtebeke (Belgio)

13/12 – Anversa (Belgio)

20/12 – Namur (Belgio)

27/12 – Diegem (Belgio)

03/01 – Hulst (Paesi Bassi)

17/01 – Villars (Suisse)

24/01 – Hoogerheide (Paesi Bassi)