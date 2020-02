Mondiali ciclocross, tra le juniores dominio totale di Van Anrooij. Italiane lontane dalla top 10

I Campionati del Mondo di ciclocross 2020 si sono aperti a Dübendorf, per la prima volta, con la prova juniores femminile. La lotta, in buona sostanza, non c’è mai stata: in testa sin dalla prima curva, Shirin van Anrooij ha dimostrato con i fatti lo status di grande favorita della vigilia. La neerlandese, già competitiva anche contro le élite, ha scavato un ampio solco dalle prime pedalate, spingendo per costruirsi un margine di enorme sicurezza. La diciassettenne, che mercoledì entrerà nella maggiore età, apre così l’albo d’oro della gara, confermando il valore di un’atleta a tutto tondo – è anche una provetta triatleta e, su strada, nel 2019 ha vinto l’oro a cronometro all’Europeo e l’argento nella medesima disciplina al Mondiale.

Sostanzialmente non c’è mai stata lotta neppure per la piazza d’onore, andata alla campionessa europea della categoria, l’altra neerlandese Puck Pieterse, distanziata dalla connazionale di ben 53″. Medaglia di bronzo a 1’18” per la statunitense Madigan Munro, già a bocce ferme considerata come la migliore del “resto del mondo” e che ha confermato le aspettative.

La top ten vede poi la britannica Millie Couzens a 1’43”, la neerlandese Fem van Empel e la francese Line Burquier a 2’12”, la britannica Josie Nelson a 2’32”, la statunitense Lizzy Gunsalus a 2’47”, la lussemburghese Marie Schreiber a 3’01” e la belga Julie De Wilde a 3’20”.

Prova inferiore alle attese per la pattuglia italiana, guidata dal commissario tecnico Fausto Scotti che ambiva ad un risultato non troppo lontano dal podio. Nel primo giro è stata protagonista Carlotta Borello, tanto che è rimasta in quarta posizione per diverse curve; la torinese è però rinculata con il passare dei minuti, concludendo diciannovesima a 4’19”. Le altre due azzurre al via erano Nicole Pesse, giunta ventesima a 4’41”, e la campionessa nazionale Lucia Bramati, ventiduesima a 5’22”.