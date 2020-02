Boels-Dolmans, futuro assicurato per i prossimi 4 anni: il nuovo sponsor sarà SD Worx

La squadra femminile numero 1 al mondo, la Boels-Dolmans, ha annunciato oggi un importante accordo che darà futuro al team almeno per le prossime quattro stagioni fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due sponsor principali, infatti, avevano manifestato la loro intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine 2020 e questo aveva creato molta incertezza sul proseguimento dell’attività, senza considerare il fatto che la formazione non aveva potuto presentare domanda per una licenza del Women’s World Tour. A partire dal prossimo anno, e per almeno quattro stagioni, il main sponsor della squadra di Anna van der Breggen, Amy Pieters e Jolien D’Hoore sarà SD Worx, azienda con base in Belgio ad Anversa e sedi in numerosi paesi del mondo.