Annunciate le squadre al via del Giro di Sicilia, ci sono 3 World Tour

RCS Sport ha comunicato l’identità delle formazioni che prenderanno il via al prossimo Giro di Sicilia, in programma dal 1° al 4 aprile prossimi. Da segnalare il consistente aumento di squadre impegnate: nel 2019 furono diciotto i sodalizi al via, divenuti ora ben ventiquattro, cifra di tutto rilievo anche in considerazione dell’abituale ritrosia dell’organizzatore milanese a concedere un elevato numero di presenze.

Saranno tre i team World Tour al via, ovvero sia gli statunitensi della EF Pro Cycling, gli israeliani della Israel Start-Up Nation e gli emiratini della UAE Team Emirates. A loro si sommano ben dodici compagini Professional, ossia le italiane Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè e Vini Zabù-KTM, le francesi B&B Hotels-Vital Concept, Nippo Delko Provence e Team Arkéa-Samsic, le belghe Alpecin-Fenix e Circus-Wanty Gobert, le statunitensi Rally Cycling e Team Novo Nordisk, la spagnola Caja Rural-Seguros RGA e la russa Gazprom-RusVelo.

Nove, infine, le formazioni Continental: si tratta delle italiane Biesse Arvedi, Cycling Team Friuli, D’Amico UM Tools, Iseo Serrature-Rime-Carnovali, Sangemini Trevigiani MG.KVis e Team Colpack Ballan, la lettone Amore&Vita-Prodir, la rumena Giotti Victoria e la spagnola Kometa Xstra.