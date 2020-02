Filippo Ganna oro per la quarta volta nell’inseguimento individuale!

Ancora una volta, è Filippo Ganna il più forte inseguitore al mondo: nella prova dell’inseguimento individuale maschile ai Mondiali di Berlino, dopo aver affrontato la prima metà con riserva, annichilisce l’ex recordman del mondo americano Ashton Lambie, andando in totale scioltezza a segnare un 4’03″875 che è più alto del tempo di stamattina, ma più che sufficiente per portare a casa l’oro contro il 4’08″048 di Lambie. È il suo quarto titolo di campione del mondo: come lui, nella storia, solo il britannico Hugh Porter negli anni ’70.

Non ce l’ha fatta, invece, Jonathan Milan a conquistare il bronzo nella finalina contro il francese Corentin Ermenault: bene così per il giovanissimo friulano, autore di un gran numero già in qualifica. Ermenault taglia il traguardo dei 4 km con 4’09″921, mentre Milan si ferma con un 4’13″167 che è comunque la sua seconda miglior prestazione in carriera.