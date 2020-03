Luciano Rui (Ds Zalf) ricoverato in ospedale per Coronavirus

Il Coronavirus non risparmia neanche i direttori sportivi: ad essere contagiato è stato Luciano Rui, deus ex machina della Zalf Euromobil Désirée Fior da più di 30 anni. Il ds castellano è stato ricoverato a Vittorio Veneto, dopo essere stato qualche giorno con la febbre e problemi respiratori: ieri il tampone ha dato esito positivo. Tuttavia le sue condizioni non risultano al momento preoccupanti: Rui stesso, tramite l’agenzia di comunicazione del team, ha rassicurato tutti sul suo stato di salute. La Zalf è stata una delle prime formazioni a decidere di sospendere l’attività; Rui non ha avuto dunque contatti con membri del team negli ultimi giorni.