Una buona notizia: il ds della Zalf Luciano Rui torna a casa

Qualche giorno fa vi avevamo dato conto del ricovero per colpa del coronavirus di Luciano Rui, storico direttore sportivo della Zalf Euromobile Désirée Fior. Ebbene, la formazione trevigiana ha fornito un aggiornamento rassicurante sulle condizioni del sessantunenne che è stato dimesso dall’ospedale di Vittorio Veneto e che proseguirà il cammino verso la completa guarigione in casa, pur essendo già in buone condizioni.