Accordo tra RCS Sport e Bianchi: il marchio italiano sarà la bici ufficiale del Giro

Uno dei marchi storici del movimento ciclistico italiano si allea con l’organizzatore principale del paese: è infatti stato annunciato oggi l’accordo, di durata triennale, tra RCS Sport e Bianchi che porta il marchio lombardo a diventare la bicicletta ufficiale del Giro d’Italia nonché sponsor di Il Lombardia, Strade Bianche (a partire dal 2021) e UAE Tour. Inoltre, Bianchi fornirà inoltre le biciclette in dotazione al servizio di assistenza tecnica operato da Shimano. La collaborazione prosegue anche con il Giro-E e con il Giro d’Italia Virtual, il nuovo progetto che, dal 18 aprile al 10 maggio, permetterà ad atleti professionisti ed amatoriali di percorrere le più attese tappe del Giro 2020.

Queste le parole dell’amministratore delegato e direttore generale di RCS Sport Paolo Bellino: «Lanciare questa partnership oggi, in questo momento di incertezza, è il segno di come stiamo già progettando il futuro. Sono molto contento di questo accordo con Bianchi, un marchio italiano, milanese come il nostro gruppo, che è diventato sinonimo di Made in Italy e rinomata qualità e innovazione in tutto il mondo. La storia di Bianchi è la storia del ciclismo come lo sono le nostre manifestazioni. Coppi, Gimondi e Pantani sono alcuni dei grandi nomi della storia del ciclismo e del Giro che riportano immediatamente alla mente le biciclette celeste Bianchi. Le stesse che oggi sono utilizzate da uno dei team più importanti del panorama mondiale che ha al suo interno corridori di livello internazionale come Roglic. Sono certo che questa collaborazione sarà proficua e vincente per entrambe le nostre aziende».