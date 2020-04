CiclowebQuiz #38 – Tour of the Alps

Dal 2017 a questa parte è noto come Tour of the Alps, ma altro non è che la prosecuzione, con espansione ad Alto Adige e Tirolo, del Giro del Trentino. Nel panorama ciclistico contemporaneo questa è, senza ombra di dubbio alcuno, la principale corsa a tappe organizzata in Italia al di fuori del World Tour e, con il passare degli anni, ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre maggiore a livello internazionale.

È, quindi, proprio la manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo Alto Garda, che avrebbe dovuto prendere il via ieri per terminare venerdì, il tema che trattiamo nel CiclowebQuiz di oggi: vi chiediamo di individuare quali sono i 23 corridori che si sono spartiti i piazzamenti sul podio nella classifica generale per quanto riguarda le ultime dieci edizioni disputate. Gli altri 23 nomi sono invece di atleti che si sono resi protagonisti ma che si sono dovuto accontentare di posizioni tra la quarta e la decima.