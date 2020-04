Rohan Dennis vince nettamente la prima tappa del The Digital Swiss 5

L’australiano Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro, si sta dimostrando molto adatto alle competizioni virtuali sui rulli: il quasi 30enne corridore del Team Ineos s’era già imposto in una sorta di gara sociale che aveva visto protagonisti tutti gli uomini del team britannico, e oggi Dennis si è ripetuto con un secondo successo nella prima frazione del The Digital Swiss 5, competizione organizzata dal gruppo Velon sulla piattaforma Rouvry e che si svolge su parte dei tracciati del Tour de Suisse.

La sfida prevedeva un percorso impegnativo di 26.6 chilometri da Agarn a Leukerbad. Il gruppo, 19 squadre da 3 corridori, è esploso fin dalle prime rampe in salite: l’australiano James Whelan (EF) è stato il primo a mettersi in evidenza in testa, ma poi è salito in cattedra Rohan Dennis che ha guadagnato costantemente sui rivali. Dennis ha quindi tagliato il traguardo con 1’10” su Nicolas Roche, ancora sul podio dopo il terzo posto al Fiandre virtuale, 1’28” su James Whelan, 1’39” su Chris Hamilton, 2’04” su Ben O’Connor, 2’17” su Luke Durbridge e 2’37” su Remco Evenepoel.