CiclowebQuiz #48 – Il nuovo lavoro dei ciclisti

Il primo maggio è, in tutto il mondo, la data scelta per la festa dedicata ai lavoratori. Abbiamo quindi deciso di dedicare l’appuntamento di oggi di CiclowebQuiz ai ciclisti che, una volta terminata la propria carriera agonistica, si sono o si stanno disimpegnando con successo in diverse professioni; alcuni casi sono noti, altri meno ma comunque deducibili per ragionamento e/o esclusione. Vi diamo sei minuti di tempo per abbinare questi venti nomi ai rispettivi mestieri, in modo da passare in maniera diversa dal solito questa giornata di festa.