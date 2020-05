FCI e Lega Professionisti propongono un nuovo calendario: spicca il Lombardia ad agosto

Con un comunicato, la Federazione Ciclistica Italiana e la Lega del Ciclismo Professionistico comunicano di aver inviato all’UCI la bozza del nuovo calendario professionistico italiano. In attesa di un responso, e con qualche possibile aggiustamento fino a 14 maggio, la proposta congiunta mira a razionalizzare gli eventi sportivi in programma e a limitare il più possibile gli spostamenti internazionali delle squadre che aderiranno a questo calendario, dal 1° agosto al 1° novembre.

Le gare italiane di settembre intendono inserirsi nel calendario internazionale anche a beneficio di quei corridori che non parteciperanno al Tour de France e che vorranno prepararsi per il Giro d’Italia o alle cosiddette gare monumento di ottobre. Nella bozza sottoposta all’UCI, il Lombardia e la Milano-Sanremo sono in programma nel mese di agosto mentre soltanto per l’edizione 2020 il Trittico Lombardo (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) viene accorpato sotto un’unica corsa prevista per il 22 settembre; da segnalare che il GP Beghelli non verrebbe disputato, dando appuntamento al 2021.

Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Enzo Ghigo, ha commentato così la proposta congiunta: «Desidero ringraziare tutti gli Organizzatori professionistici italiani per la piena collaborazione prestata che ha consentito di giungere a una razionalizzazione del nostro calendario, da agosto a novembre. Ritengo che in queste occasioni sia molto importante fare gruppo e lo spirito con cui si è affrontata la vicenda mi è parso quello giusto. Vi sono ancora molte incognite per l’uscita dalla situazione emergenziale, ma visto che l’UCI ci chiedeva di riprogrammare il calendario di fine stagione, abbiamo fatto una proposta, coordinandoci con la FCI, che ci consente di guardare con ottimismo alla ripresa: un agosto con tante classiche del nostro calendario e un settembre che può essere focalizzato alla preparazione del Giro d’Italia, del Mondiale o di altre classiche».

Di seguito si rende noto il calendario proposto all’UCI:

1 agosto Strade Bianche

5 agosto Milano-Torino

8 agosto Il Lombardia

18 agosto Giro dell’Emilia

20 agosto Gran Piemonte

22 agosto Milano-Sanremo

28 agosto Trofeo Matteotti

29 agosto Memorial Marco Pantani

31 agosto-4 settembre Settimana Internazionale Coppi e Bartali

5 settembre G.P. Industria & Artigianato Larcianese

7-14 settembre Tirreno-Adriatico

16 settembre Giro della Toscana

17 settembre Coppa Sabatini

20 settembre Giro dell’Appennino

22 settembre Regione Lombardia

3-25 ottobre Giro d’Italia

31 ottobre-1 novembre Campionati Italiani