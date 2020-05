Aggiornamento sul Sibiu Tour: la prova ancora in programma a inizio luglio

Con il blocco delle competizioni imposto dall’UCI che perdurerà sino a mercoledì 1 luglio, la prima corsa nell’attuale e molto provvisorio risulta essere il Sibiu Cycling Tour. La prova rumena è programmata infatti da giovedì 2 a domenica 5 luglio, con l’abituale arrivo in salita di Balea Lac nella penultima giornata a dare una conformazione alla generale assieme al prologo inaugurale tra le strade del centro cui si somma la novità della cronoscalata a Paltinis come semitappa mattutina dell’ultimo giorno.

Sono ventidue al momento le formazioni che hanno confermato la presenza tra cui le tre Professional italiane Androni Giocattoli-Sidermec, vincitrice delle ultime tre edizioni con Bernal, Sosa e Rivera, cui si sommano le new entry Bardiani CSF Faizanè e Vini Zabù KTM; a loro si aggiungono ben sei Continental di matrice italiana come Amore&Vita-Prodir, Cycling Team Friuli, D’Amico UM Tools, Giotti Victoria, Meridiana Kamen e Sangemini-Trevigiani-MG.KVis.

Per quella che sarebbe la decima edizione della corsa, gli organizzatori hanno fatto oggi sapere che al momento il piano è di far svolgere la corsa nelle date previste: le autorità locali hanno indicato che gli eventi sportivi potrebbero disputarsi a partire da metà giugno, aspetto che potrebbe invogliare squadre del massimo circuito a recarsi in Transilvania. Tuttavia, come fanno sapere gli organizzatori, le restrizioni ai viaggi attualmente in vigore e la situazione tutt’altro che definita a livello internazionale potrebbe portare a variazioni o cancellazioni che, al momento, non sono previste.