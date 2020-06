Il Movistar Team svela i programmi dei leader: al Giro c’è Marc Soler

Una delle formazioni che maggiormente focalizza la propria stagione sui grandi giri è il Movistar Team. In una annata di novità in tutti i sensi, con le partenze in contemporanea di Quintana, Landa e Carapaz a cui accumulare le difficoltà derivanti dalla pandemia di coronavirus, la compagine navarra ha oggi annunciato quali saranno gli obiettivi per gli uomini faro dell’organico.

L’ex campione del mondo Alejandro Valverde parteciperà sia al Tour de France che alla Vuelta a España, confermando i piani originari; queste sono le medesime prove a cui si cimenterà anche il neoarrivato Enric Mas. Cambia invece il programma del “terzo tenore” Marc Soler: il ventiseienne viene infatti dirottato al Giro d’Italia in cui fungerà da capitano unico. I tre gareggeranno assieme a fine luglio alla Vuelta a Burgos per poi bissare l’impegno al Critérium du Dauphiné.