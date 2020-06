Il Giro della Toscana femminile previsto a fine agosto non si disputerà

Il Giro della Toscana femminile, breve corsa a tappe organizzata da Brunello Fanini in ricordo della figlia Michela, non si disputerà in questo 2020. La gara di cui si sono disputate 25 edizioni era stata vinta dalla cubana Arlenis Sierra nel 2019 e per questa stagione era in calendario dal 28 al 30 agosto: proprio nella giornata di oggi la società organizzatrice ha informato le squadre iscritte che la ventiseiesima edizione è stata rimandata al 2021, a causa delle difficoltà a rispettare tutti i protocolli di sicurezza internazionali, nazionali e regionali per impedire la diffusione del Covid-19.