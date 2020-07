Giro d’Italia Under 23, presentato il tracciato rinnovato

È stato presentato oggi a Venezia il rinnovato percorso del Giro d’Italia Under 23, in programma da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre. Rispetto alle dieci della versione originaria, sono otto le tappe in programma che si snoderanno tra Marche, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Le due frazioni depennate sono la cronometro tra Sorbolo Mezzani e Guastalla nonché la montagnosa Borgo Valsugana-Passo Vezzena.

Davide Cassani, direttore tecnico delle squadre nazionali, commenta: «Per i giovani è arrivato il momento di tornare a confrontarsi su grandi palcoscenici sportivi per continuare a perseguire il sogno di diventare professionisti, come è capitato anche a me all’inizio degli anni Ottanta mettendomi in evidenza al Giro d’Italia dei giovani. Ritengo che in questa fase, dopo i mesi appena trascorsi, sia fondamentale tornare a fare, a costruire, anche creando qualcosa di nuovo e diverso rispetto a prima. La ripartenza rappresenta un messaggio di vitalità e ripresa anche attraverso l’energia dei nostri giovani atleti, che hanno coscienziosamente atteso nel periodo del lockdown e oggi sono pronti a tornare a correre».

Questo l’elenco delle tappe, le cui altimetrie non sono state ancora presentate – al pari della distanza di ciascuna frazione (quella indicata corrisponde a quella annunciata nella versione originaria)

Sabato 29 agosto, 1a tappa: Urbino-Urbino (156.1 km)

Domenica 30 agosto, 2a tappa: Gradara-Riccione (150.7 km)

Lunedì 31 agosto 2020, 3a tappa: Riccione-Mordano (162.1 km)

Martedì 1 settembre, 4a Bonferraro di Sorgà-Bolca (167.1 km)

Mercoledì 2 settembre, 5a tappa: Marostica-Rosà (134.1 km)

Giovedì 3 settembre, 6a tappa: Colico-Colico (159 km)

Venerdì 4 settembre, 7a tappa: Lecco-Montespluga (130.3 km)

Sabato 5 settembre, 8a tappa: Aprica-Aprica (94 km)