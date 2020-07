Da Bergamo a Como anche nel 2020, resta invariato il percorso de Il Lombardia

1 Minuti per leggerlo

È stata presentata oggi presso la sede di UBI Banca, nuovo sponsor principale della corsa, la 114esima edizione de Il Lombardia che, complice lo stravolgimento dei calendari, si disputerà in piena estate il prossimo 15 agosto. Per quanto riguarda il percorso, non ci sono novità rispetto a quello del 2019: si partirà infatti a Bergamo e si arriverà sul lungolago di Como dopo 243 chilometri di gara e dopo aver affrontato nell’ordine le salite di Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia. Anno dopo anno questo tracciato sta diventando ormai sempre più tradizionale ed è sempre garanzia di una corsa battagliata e spettacolare.