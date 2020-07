Warm-Up Ciclismo 2020, su pista sorridono Donegà e Pinazzi

In parallelo alla cronometro individuale, la ripresa del ciclismo giovanile di Warm-Up Ciclismo 2020, serie di gare organizzate in Emilia Romagna con la collaborazione della Nuova Ciclistica Placci, ha visto la disputa di alcune gare su pista al Velodromo Glauco Servadei di Forlì.

Il grande protagonista delle prove under 23 è stato Matteo Donegà: il ventiduenne ferrarese del Cycling Team Friuli si è imposto in due delle gare in programma. Donegà ha svettato sia nello scratch, superando Gidas Umbri (Team Colpack Ballan) ed Emanuele Amadio (D’Amico UM Tools), che nella corsa a punti, in questo caso avendo la meglio su Tommaso Nencini (Mastromarco Sensi Nibali) e Cristian Rocchetta (General Store Essegibi).

Protagonisti diversi, invece, nella velocità: il keirin è andato a Mattia Pinazzi, diciannovenne parmense della Biesse Arvedi. L’emiliano ha preceduto in finale Matteo Pongiluppi (Delio Gallina), Tommaso Gozzi (InEmiliaRomagna), Davide Finatti (Lan Service), Davide Martini (General Store Essegibi) e Alessio Polese (Northwave).