Warm Up Ciclismo, a Imola colpo da finisseur per Martin Marcellusi

La seconda giornata di Warm Up Ciclismo 2020, rassegna di gare organizzate in Emilia Romagna per far riassaporare l’atmosfera delle competizioni ai giovani corridori italiani, ha visto la disputa della prova in linea nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sono stati 25 i giri di 4.9 km da percorrere, per un totale di 122.5 km.

La prevedibile volata decisiva si è svolta, ma è servita solo per assegnare il gradino più basso del podio: poco prima di entrare nell’ultimo km, due dei più interessanti corridori del panorama under 23 tricolore si sono mossi riuscendo ad evadere dal gruppo. A dare il là all’azione è stato Jonathan Milan (Cycling Team Friuli), già terzo nella cronometro di ieri; alla ruota del forte pistard friulano è riuscito ad accodarsi il solo Martin Marcellusi (Mastromarco Sensi Nibali).

Le trenate di Milan hanno permesso di creare un interessante vantaggio nel giro di poche centinaia di metri, lasciando così i due a giocarsi il successo; con una rimonta finale, il romano Marcellusi è andato a superare l’avversario, andando a centrare la prima gioia con la maglia del sodalizio toscano. Secondo un generoso Milan, mentre lo sprint per il terzo posto è stato appannaggio di Enrico Zanoncello (Zalf Euromobil Désirée Fior).

Domani pomeriggio nuovo appuntamento a Imola ma con una variazione, per una prova che può sorridere ai puncheur: ai 21 giri dell’autodromo seguiranno 3 tornate sul circuito dei Tre Monti, noto per essere stato il trampolino di lancio di Vittorio Adorni in occasione del Campionato del Mondo 1968.