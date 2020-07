Warm Up Ciclismo, la terza giornata vede il successo di Filippo Conca

2 Minuti per leggerlo

La terza giornata di Warm Up Ciclismo 2020, la serie di appuntamenti che riaprono la stagione ciclistica giovanile in Italia, ha visto un avvincente epilogo della gara under 23: dopo ventuno giri dell’autodromo di Imola i corridori hanno affrontato tre tornate del circuito dei Tre Monti, che hanno portato a 139.5 km la distanza della prova.

Proprio sull’ultimo giro del percorso reso noto dal Campionato del Mondo 1968 si è avuto il momento decisivo: l’abruzzese Davide Leone (Sangemini Trevigiani) ha attaccato sulle rampe del Monte Frassineto, andando a riprendere e staccare il fuggitivo Samuele Rivi. Alla ruota di Leone si sono accodati in tre, ossia Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) e la coppia della Biesse Arvedi composta da Filippo Conca e Kevin Colleoni.

I quattro hanno collaborato, andando a giocarsi la vittoria sul rettilineo finale; ad avere la meglio è stato Filippo Conca, rivelazione della passata stagione e prossimo al passaggio tra i professionisti con la maglia dell’Androni. Il ventunenne lecchese ha avuto la meglio su Giovanni Aleotti, su Kevin Colleoni e su Davide Leone. La volata del gruppo per il primo posto è andata a Francesco Di Felice (Sangemini Trevigiani). Dopo qualche giorno di riposo la kermesse riprenderà, con Kevin Colleoni al comando della generale, sabato 25 a Faenza.