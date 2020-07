Il veronese Enrico Zanoncello scelto come stagista dalla Cofidis

La ripartenza di questa strana stagione giunge pressoché in concomitanza con il momento in cui le formazioni possono inserire alcuni giovani corridori come stagisti. Verosimilmente, rispetto alle annate passate il numero di innesti sarà minore, complice una rosa ancora fresca a cui far disputare le prove in programma.

Tuttavia c’è chi ha deciso comunque di puntare su di loro per gli appuntamenti non facenti parte del calendario World Tour – nel quale, lo ricordiamo, è vietata la partecipazione degli stagisti; la Cofidis ha oggi annunciato di aver scelto due corridori da utilizzare in tale veste. Si tratta del ventitreenne scalatore francese Nicolas Prodhomme, del Vélo Club Villefrance Beaujolais e nel 2018 stagista alla AG2R, e del ventiduenne velocista italiano Enrico Zanoncello, uomo di punta della Zalf Euromobil Désirée Fior e capace di vincere a inizio 2020 la Coppa San Geo e il GP dell’Industria a Civitanova Marche. Il veronese va così a far compagnia ai fratelli Viviani nella colonia veronese in seno al team francese.

Uno stagista, invece, per la Total Direct Energie, che nei giorni scorsi ha prolungato fino al 2022 il contratto del forte classicomane Anthony Turgis: la compagine Professional transalpina ha scelto di fare affidamento su Théo Menant, ventiduenne velocista cresciuto nel proprio vivaio dilettantistico della Vendée U.