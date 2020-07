Sibiu Tour 2020

Finalmente è giunto il momento di tornare a parlare di gare. Dalla conclusione della Paris-Nice sono trascorsi oltre quattro mesi privi di appuntamenti riservati al ciclismo professionistico – se si eccettuano le sfide tra le piattaforme virtuali. Ecco perché, dunque, l’edizione 2020 del Sibiu Cycling Tour non è come tutte le altre – e non solo per essere il decimo anniversario dalla nascita di questa piccola ma ambiziosa prova che si snoda nell’omonima provincia della Romania centrale, in un paese in forte espansione ciclistica.

Prevista inizialmente nei primi giorni di luglio, la corsa è stata posticipata di tre settimane in ragione delle disposizioni vigenti nel paese; tuttavia è proprio in quest’ultimo periodo che il numero di contagi in Romania si è fatto cospicuo, lasciando tuttavia il distretto di Sibiu con una situazione di relativa calma in virtù della sporadicità di casi nel territorio. Ciò nonostante, alcune formazioni che avrebbero dovuto partecipare all’evento hanno preferito rinunciare in extremis; è il caso dell’Alpecin-Fenix di Van der Poel, della Gazprom-RusVelo, del Team Felbermayr-Simplon Wels, della Sangemini-Trevigiani e soprattutto dell’Androni Giocattoli-Sidermec, vincitrice delle ultime tre edizioni con Bernal, Sosa e Rivera.

Cinque le tappe raccolte in quattro giorni: l’apertura è con un veloce prologo tra le strade del centro città, dove gli specialisti possono essere beffati dai velocisti. Sprinter che non dovrebbero farsi scappare né la prima (anche se il terreno potrebbe prestarsi a fughe da lontano) né l’ultima frazione in linea, mentre le due frazioni rimanenti sono appannaggio degli scalatori. L’appuntamento simbolo della corsa è l’arrivo poco sopra quota 2000 di Balea Lac. salita dura e che, per certi versi, assomiglia allo Stelvio, seppur in piccolo. Lunga quasi 24 km, vanta una pendenza media del 6.1%, punte poco superiori al 9% e presenta diversi tornanti che rendono particolarmente scenografico l’approdo in vetta. Nella semitappa mattutina domenicale debutta la cronoscalata a Paltinis, ascesa pedalabile con solo un paio di tratti con pendenze in doppia cifra.

Per la prima volta nella storia della corsa saranno al via squadre World Tour; vuol fare la parte del leone la Bora Hansgrohe, che vuol far le cose per bene e porta due capitani di spessore come Pascal Ackermann, indiscusso uomo da battere per le volate, e Patrick Konrad che, accompagnato da Gregor Mühlberger, può diventare il primo austriaco a conquistare la generale. Dal canto suo, la Israel Cycling Academy risponde con il duo Rudy Barbier e Mihkel Räim per gli sprint, Matteo Badilatti per la salite e lo specialista Matthias Brändle per il prologo.

Tre le formazioni Professional presenti, tutte al debutto. La Bardiani CSF Faizanè schiera, fra gli altri, Luca Covili e Matteo Pelucchi, la Nippo Delko Provence si affida all’idolo di casa Eduard Grosu e a Hideto Nakane, la Vini Zabù KTM punta su Manuel Bongiorno e Riccardo Stacchiotti, vincitore un anno fa della frazione conclusiva. Nella nazionale rumena tutte le speranze sono riposte su Serghei Tvetcov, spesso protagonista nel passato.

Ricca la lista di Continental, con quelle di matrice italiana a far la parte del leone; la più attesa è senza ombra di dubbio la Giotti Victoria, che in patria vuol far risultato con Andrea Guardini e Federico Zurlo, senza dimenticare il giovane Emil Dima per la generale. Il Cycling Team Friuli ha in Davide Bais una bella carta per la generale e in Filippo Ferronato l’uomo per le volate. La D’Amico UM Tools fa affidamento sugli ex professionisti Michael Bresciani e Luca Raggio, discorso che vale anche per la Amore&Vita-Prodir che ha Davide Appollonio e Marco Tizza, vincitore nel 2019 a Paltinis. Prima volta, invece, per la Work Service Dynatek Vega che può togliersi qualche soddisfazione con Antonio Santoro e Paolo Totò; in gara anche colui che si impose nella generale del 2013, un certo Davide Rebellin, pronto ad indossare la maglia della Meridiana Kamen.

Tra le altre formazioni di terzo livello ci sono alcuni nomi che possono aspirare a risultati interessanti: è il caso dei polacchi Maciej Paterski (Wibatech Merx), Pawel Bernas (Mazowsze Serce Polski) e Pawel Cieslik (Voster ATS), della coppia ceca Michal Schlegel e Frantisek Sisr (Elkov-Kasper), del giovane russo Savva Novikov (CCC Development Team) e del neerlandese Ivar Slik (A Bloc CT), capace di far suo il prologo di un anno fa.

La startlist ufficiale

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa tutti i giorni in diretta streaming. Gli orari ed i link sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb

Le tappe

Giovedì 23/7 - Prologo: Sibiu - Sibiu (Cronometro - 2.5 km)

Partenza primo corridore: Sibiu ore 18 (ore 17 in Italia)

Partenza primo corridore: Sibiu ore 18 (ore 17 in Italia)
Arrivo ultimo corridore: Sibiu ore 20 circa (ore 19 circa in Italia)
Sprint: Nessuno
Gpm: Nessuno

Gpm: Nessuno Venerdì 24/7 - 1a tappa: Sibiu - Balea Lac (182 km)

Partenza: Sibiu ore 11 (ore 10 in Italia)

Partenza: Sibiu ore 11 (ore 10 in Italia)
Arrivo: Sibiu ore 15.10 circa (ore 14.10 circa in Italia)
Sprint: Orlat Manastire km 17.9, Cisnadie km 112.1, Avrig km 135.1
Gpm: Poiana (910 m-7.1 km-3.5%-2a cat.) km 40.7, Apoldu (590 m-4.8 km-3.6%-3a cat.) km 65.7, Balea Lac (2040 m-23.6 km-6.1%-HC) km 183

Gpm: Poiana (910 m-7.1 km-3.5%-2a cat.) km 40.7, Apoldu (590 m-4.8 km-3.6%-3a cat.) km 65.7, Balea Lac (2040 m-23.6 km-6.1%-HC) km 183 Sabato 25/7 - 2a tappa: Sibiu - Sibiu (181 km)

Partenza: Sibiu ore 14 (ore 13 in Italia)

Arrivo: Sibiu ore 18.45 circa (ore 17.45 circa in Italia) Partenza: Sibiu ore 14 (ore 13 in Italia)Arrivo: Sibiu ore 18.45 circa (ore 17.45 circa in Italia) Sprint: Nocrich km 29, Agnita km 54.3, Avrig km 103.2

Gpm: Dealul Daii (531 m-4.3 km-3.2%-3a cat.) km 5.8, Vard (535 m-2.2 km-4.1%-3a cat.) km 61.4, Cisnadioara (595 m-1.9 km-5.5%-3a cat.) km 141.7, Calugarul (771 m-1.8 km-5.6%-3a cat.) km 156.6 Domenica 26/7 - 3a tappa 1a semitappa: Rasinari - Paltinis (Cronoscalata - 12.5 km)

Partenza primo atleta: Rasinari ore 10.30 (ore 9.30 in Italia)

Partenza primo atleta: Rasinari ore 10.30 (ore 9.30 in Italia)
Arrivo ultimo atleta: Paltinis ore 13 circa (ore 12 circa in Italia)
Sprint: Nessuna
Gpm: Paltinis (1304 m-11.8 km-5.4%-1a cat.) km 159.4

Gpm: Paltinis (1304 m-11.8 km-5.4%-1a cat.) km 159.4 Domenica 26/7 - 3a tappa 2a semitappa: Sibiu - Sibiu (109 km)

Partenza: Sibiu ore 18 (ore 170 in Italia)

Partenza: Sibiu ore 18 (ore 170 in Italia)
Arrivo: Sibiu ore 20.05 circa (ore 19.05 circa in Italia)
Sprint: Orlat Manastire km 56.6
Gpm: Nessuno

Gpm: Nessuno

Albo d’oro