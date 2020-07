Giovanni Aleotti esulta nella tappa dell’Extragiro a Faenza con la maglia della Nazionale

Già in evidenza nelle prove della scorsa settimana, Giovanni Aleotti si fregia del primo successo stagionale nella tappa dell’ExtraGiro a Faenza, sul breve ma altimetricamente insidioso circuito del Monte Coralli, sede di un percorso di motocross. La vittoria di Aleotti, atleta del Cycling Team Friuli ma oggi in corsa con la maglia della nazionale italiana, arriva grazie ad un’azione di Aleotti nell’ultimo giro, con l’emiliano che sfruttava la superiorità numerica, avendo Samuele Rivi e Jakob Dorigoni come compagni nel gruppo attaccante che comprendeva anche Samuele Zoccarato (Colpack), Raffaele Radice (Sangemini Trevigiani) e Gregorio Ferri (Beltrami).

Proprio Samuele Rivi poi ha centrato il secondo posto, battendo in volata, a circa 30″ da Aleotti, l’eritreo Natnael Tesfatsion, in corsa con la maglia della NTT Continental.