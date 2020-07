Giro della Toscana, quest’anno niente Monte Serra

1 Minuti per leggerlo

L’Unione Ciclistica Pecciolese sta preparando ad organizzare le due gare professionistiche della Challenge Alfredo Martini, ossia il Giro della Toscana, in programma mercoledì 16 settembre, e la Coppa Sabatini del giorno successivo. Le gare verranno presentate nel dettaglio giovedì 3 settembre a Peccioli, tuttavia ci sono delle novità di non poco conto.

Il Giro della Toscana 2020, che partirà e terminerà a Pontedera, non avrà alcun passaggio sul Monte Serra, salita che ha caratterizzato negli ultimi anni la corsa; in sostituzione saranno aumentati i tratti sulle colline della Valdera. Modifiche anche per la Coppa Sabatini, che presenterà un tracciato più impegnativo rispetto alle recenti edizioni.