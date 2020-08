Sono 31 le formazioni che parteciperanno al prossimo Giro d’Italia Under23

2 Minuti per leggerlo

Le numerosi cancellazioni nel calendario internazionale, hanno resto il Giro d’Italia Under23 l’appuntamento più atteso di questo 2020 per quanto riguarda la categoria giovani: la corsa andrà in scena dal 29 agosto al 5 settembre prossimi e gli organizzatori hanno ricevuto più di 60 richieste di partecipazione, e solo qualche rinuncia di squadre impossibilitate a raggiungere l’Europa che ha obbligato a rivedere lievemente la lista di squadre iscritte. Alla fine al via ci saranno 31 formazioni, 18 italiane e 13 straniere.

I 18 team italiani:

Aran Cucine Vejus

Biesse Arvedi Premac

Casillo-Petroli Firenze-Hopplà

Cycling Team Friuli

Gallina Colosio Eurofeed

General Store Essegibi F.lli Curia

Gs Maltinti Lampadari Banca Cambiano

#inEmiliaRomagna Cycling Team

Iseo Rime Carnovali

Lan Service-Zheroquadro

Mastromarco Sensi FC Nibali

NTT Continental Cycling Team

Sangemini Trevigiani MG.K Vis VPM

Team Beltrami Tsa-Marchiol

Team Colpack Ballan

Velo Plus Racing Team Palazzago

Work Service Dynatek Vega

Zalf Euromobil Désirée Fior

I 13 team stranieri:

Équipe Cycliste Groupama-Fdj – Francia

Gazprom Rusvelo – Russia

Hagens Berman Axeon Cycling Team – USA

Holdsworth Zappi Cycling Team – Gran Bretagna

Kometa-Xstra Cycling Team – Spagna

Lotto Soudal Development Team – Belgio

Seg Racing Academy – Paesi Bassi

Swiss Racing Academy – Svizzera

Team Caja Rural-Seguros Rga – Spagna

Team Colombia Tierra De Atletas – Colombia

Tirol Ktm Cycling Team – Austria

Trinity Racing Road Team – Gran Bretagna

Velo Club Mendrisio – Svizzera