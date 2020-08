Jonas Ricakert vince la prima corsa professionistica sugli sterrati della Dwars Door het Hageland

L’effervescente Dwars Door het Hageland, 180 km tra muri, sterrati e strade bianche nel Brabante fiammingo, giunge alla quinta edizione tra i professionisti e pur privata di molti protagonisti, data la sovrapposizione con Delfinato e Lombardia, offre comunque un discreto spettacolo. Anche senza Mathieu Van Der Poel gli Alpecin-Fenix dominano con un Jonas Rickaert in giornata di grazia, che riesce a conquistare il suo primo successo professionistico.

La svolta a 25 km dal termine, quando il 26enne di Waregem forza l’andatura sul tratto di sterrato di 4 km di Demerdijk, ripetuto per 4 volte nel corso della gara; riesce a stargli dietro il neoprofessionista della Sunweb Niels Eekhoff, che molti ricorderanno per aver tagliato per primo il traguardo dei campionati del mondo under 23 di Harrogate, salvo poi essere squalificato per un traino nelle fasi iniziali di gara.

I due raggiungono facilmente un margine di sicurezza di 40″, al primo passaggio sulla linea d’arrivo nella cittadella di Diest: netto il divario tra i due, con Rickaert che stacca in maniera dimostrativa il rivale nel tratto di Prinsenbos dato che tirava troppo poco. Eekhoff si accontenta di collaborare ed accompagnare fino all’ultimo chilometro Rickaert, il quale lo stacca senza problemi sull’ultimo tratto in pavè ed in salita, arrivando con 7″ di anticipo.

Il successo dell’Alpecin-Fenix si completa agguantando anche il terzo gradino del podio con Gianni Vermeersch, un aficionado della corsa (già sul podio nel 2018), che a 16″ precede Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), e l’altro compagno di squadra, nonché campione nazionale belga Tim Merlier. Seguono alla spicciolata Benjamin Declercq (Arkéa Samsic), Timo Roosen, Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma), la stella del ciclocross Toon Aerts (Telenet-Baloise) e Bert De Backer (B&B Hotels).