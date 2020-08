Prosegue il periodo no della Deceuninck: frattura per Cattaneo, il Giro è a forte rischio

1 Minuti per leggerlo

Non esiste formazione al momento bersagliata dalla malasorte come la Deceuninck-Quick Step: dopo le terrificanti cadute di Fabio Jakobsen in Polonia e di Remco Evenepoel al Lombardia, cui aggiungere la clavicola rotta di Yves Lampaert alla Milano-Torino, la compagine belga deve fare i conti con un altro infortunio pesante.

Stavolta il danneggiato è Mattia Cattaneo: oggi al Giro dell’Emilia, mentre stava tentando un attacco nella discesa del San Luca, il bergamasco ha impostato male una curva colpendo un detrito presente a centrostrada e finendo lungo, cadendo in maniera solo all’apparenza non pericolosa.

Costretto al ritiro, Cattaneo è stato trasportato all’ospedale di Bologna dove hanno riscontrato una frattura stabile alla vertebra D12. L’infortunio non ha bisogno di intervento ma con l’approccio conservativo scelto dai sanitari il ventinovenne dovrà rimanere a riposo per un periodo oscillante tra le sei e le otto settimane; questo vuol dire che la presenza del lombardo al prossimo Giro d’Italia, suo obiettivo stagionale, sembra alquanto improbabile.