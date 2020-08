Mondiali 2020: gli organizzatori di Giro della Toscana e Coppa Sabatini si candidano

Da una settimana a questa parte stanno circolando numerosissime indiscrezioni di località che potrebbero essere interessate ad ospitare i Campionati del Mondo su Strada 2020 dopo il ritiro di Aigle-Martigny, e adesso finalmente arriva anche chi decide di esporsi pubblicamente lanciando una propria candidatura. Si tratta degli organizzatori di Giro della Toscana e Coppa Sabatini, gare in programma il 16 e 17 settembre prossimi, che si sono detti disposti a scendere in campo per portare la rassegna iridata in Toscana e più precisamente nella Valdera.

«Noi – assicura Luca Di Sandro, presidente dell’Unione Ciclistica Pecciolese – siamo pronti a scendere in campo anche per organizzare tutte le gare normalmente in programma ai Mondiali, quindi anche le cronometro. Siamo dispostissimi a sederci al tavolo delle trattative con l’Unione Ciclistica Internazionale e le istituzioni interessate. Il nostro territorio offre numerose soluzioni riguardo i percorsi». I Campionati del Mondo erano previsti dal 20 al 27 settembre con undici titoli in palio: le richieste economiche dell’UCI e la riduzione delle gare sono al centro delle trattative per tutti coloro che vogliono lanciarsi in questo progetto.