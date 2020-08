Il danese Andreas Lorentz Kron firma un biennale con la Lotto Soudal

Interessante colpo di ciclomercato della Lotto Soudal che ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con il 22enne ciclista danese Andreas Lorentz Kron sulla base di un contratto biennale per il 2021 ed il 2022. Lo scorso anno Kron era stato quinto nella classifica generale del Giro del Belgio e quinto anche nella prova in linea Under23 dei Campionati del Mondo, mentre in questa stagione ha saputo mettersi in evidenza in corse di buon livello con la maglia della Riwal Readynez: a febbraio era stato 8° al Saudi Tour e 9° al Trofeo Laigueglia, un paio di giorni fa invece lo abbiamo visto all’attacco da lontano nell’ultima tappa del Tour de Wallonie.