Ecco la Bora-Hansgrohe: recupero lampo di Buchmann e Schachmann, c’è Oss a scortare Sagan

Gli incidenti che hanno colpito tre corridori del team tra Critérium du Dauphiné e Il Lombardia hanno rallentato ma non cambiato i programmi della Bora Hansgrohe per il Tour de France: nonostante le cadute in Francia, sia il tedesco che Emanuel Buchmann che l’austriaco Gregor Mühlberger saranno al via della Grande Boucle. Il medesimo discorso vale per il tedesco Maximilian Schachmann, recuperato a tempo di record dalla frattura alla clavicola registrata nel finale della Classica delle foglie morte per colpa di una imprudente automobilista.

Tuttavia le condizioni dei tre non sono quelle ideali, come spiega il medico della squadra teutonica: «Le ferite e gli ematomi di Emanuel si sono rivelati persistenti, tanto che ha dovuto fare a meno di allenarsi per qualche giorno. Non sarà nella forma ideale prima di un grande giro tuttavia, da un punto di vista medico, le sue ferite stanno seguendo il normale periodo di guarigione. La frattura alla clavicola di Maximilian è migliorata molto negli ultimi giorni e si è stabilizzata, per cui ha il via libera per correre: tuttavia, pur essendosi lui già allenato in strada, il ciclismo non è solo “avere le giuste gambe”, tutto il corpo deve essere a posto».

Buchmann, che riteneva di essere al Dauphiné il migliore in salita alle spalle di Roglic e alla pari di Pinot, afferma di avere alcuni punti interrogativi e di vivere al Tour alla giornata, vedendo strada facendo come indirizzare i propri obiettivi, quindi se curare la classifica o se dedicarsi alle tappe.

Oltre ai tre corridori citati la formazione porterà in Francia lo slovacco Peter Sagan, alla ricerca dell’ennesima maglia verde; il tre volte iridato sarà scortato dal fedelissimo trentino Daniel Oss e dall’austriaco Lukas Pöstlberger. Completano la selezione due scalatori, l’austriaco Felix Grossschartner e il tedesco Lennard Kämna, apparso in gran forma al Critérium du Dauphiné.