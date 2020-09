Giro Under23, l’ultima volata prima dei tapponi va a Jordi Meeus

Prima degli ultimi due tapponi di montagna decisivi per la maglia rosa e per le posizioni di vertice della classifica generale, il Giro d’Italia Under23 proponeva oggi una giornata sulla carta molto tranquilla: la sesta tappa era infatti caratterizzata da partenza e arrivo a Colico, ed in mezzo un giro completo del Lago di Como per un totale di 157 chilometri praticamente tutti su strade pianeggianti. L’andamento è stato quello tipico di una squadra per velocisti con una fuga di corridori fuori classifica che il gruppo ha tenuto sotto controllo prima dell’intervento delle squadre dei velocisti.

I primi corridori ad attaccare dopo 12 chilometri sono stati due corridori neozelandesi, Paul Wright (Holdsworth Zappi) e James Fouché (Hagens Berman Axeon) che hanno preso una trentina di secondi di vantaggio; ma la fuga ha cominciato a guadagnare sensibilmente solo quando dal plotone sono usciti anche l’italiano Pasquale Abenante (Casillo) e l’ungheresi Ferenc Szollosi (Gallina Colosio Eurofeed) che sono andati a formare un quartetto al comando della tappa. Il vantaggio massimo dei quattro battistrada è stato di 3’50” ed a quel punto nel gruppo maglia rosa sono entrate in azione le squadre dei velocisti con gli uomini del Cycling Team Friuli in prima linea dopo la vittoria di ieri.

A 25 chilometri il neozelandese Wright ha perso contatto dalla fuga e davanti sono così rimasti in tre con 1’35” di vantaggio sul gruppo: Abenante, Fouché e Szollosi hanno continuato a darsi cambi con regolarità ed in buon accordo, ma alla fine anche loro sono stati costretti ad arrendersi quando mancavano solo 4500 metri all’arrivo. Da quel momento la velocità è stata troppo alta per permettere a qualche corridore di fare la differenza e l’epilogo è stato quindi con un’altra volata di gruppo compatto: sul traguardo di Colico ad esultare è stato il belga Jordi Meeus (SEG Racing Academy), già secondo sia a Riccione che ieri a Rosà e vincitore il mese scorso di due tappe al Czech Tour contro i professionisti.

Jordi Meeus è riuscito a precedere il leader dell’intergiro Cristian Rocchetta (General Store), terzo posto per il belga Arne Marit (Lotto Soudal); volata di rimonta per il britannico Jake Stewart (Groupama) che si è dovuto accontentare del quarto posto con Jonathan Milan (Friuli) quinto. In classifica generale ovviamente è rimasto tutto invariato con Tom Pidcock in maglia rosa alla vigilia dei tapponi decisivi: domani è in programma l’arrivo in quota a Montespluga, un’ascesa lunghissima e che si presterà a fare grande selezione.