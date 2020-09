La britannica Lucy van der Haar si ritira a fine stagione

Giovane, forte, vincente; eppure Lucy van der Haar ha deciso di dire basta con il ciclismo al termine di questa stagione, a soli 26 anni – che festeggerà domani, per altro. Nota prima del matrimonio con il crossista Lars van der Haar con il cognome da nubile Garner, la britannica milita dalla scorsa stagione con la Hitec Products e, quest’anno, ha colto una tappa e la generale al Dubai Women’s Tour. I principali successi, va detto, li ha colti nelle categorie giovanili come la doppia maglia iridata tra le juniores nelle gare in linea del 2011 e del 2012, risultato centrato in precedenza dalla sola Nicole Cooke e subito dopo di lei da Amalie Dideriksen, due divenute campionesse del mondo anche tra le élite.

«È stato un anno strano ma mi ha permesso di prendere una decisione chiara» spiega la Van der Haar con un messaggio sui social. «Ho deciso che la prossima stagione sarà ricca di avventure, ma lontano dalla bici. Questi 8 anni da professionista sono stati pieni di alti e bassi, ma sono grata per le esperienze che ho potuto vivere. Non nascondo che ho paura di iniziare questo nuovo capitolo, avendo io gareggiato sin da piccola, ma non vedo l’ora di conoscere ciò che il futuro mi regalerà».