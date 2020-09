Mondiale di Imola, scelti i 10 azzurri tra titolari e riserve. Fuori Moscon

Il commissario tecnico Davide Cassani l’aveva detto: per meritarsi la convocazione al Campionato del Mondo su strada di Imola Gianni Moscon avrebbe dovuto essere protagonista oggi sulle strade del Giro dell’Appennino. Così non è stato, e il trentino della Ineos Grenadiers è stato depennato dalla lista; con lui sono stati tolti dalla preselezione il bresciano Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren) e il veronese Davide Formolo (UAE Team Emirates), quest’ultimo tiratosi fuori ieri in ragione del mancato recupero dalla frattura clavicola patita al Tour de France.

I dieci nomi tra cui scegliere gli otto titolari e le due riserve sono quindi Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Damiano Caruso (Bahrain-McLaren), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Giovanni Visconti (Vini Zabù KTM). Per la cronometro, come è noto, toccherà a Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) e a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

«Come sempre è difficile» spiega Cassani «e dispiace lasciare a casa atleti che hanno sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia azzurra, ma ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte e queste non possono prescindere da fattori contingenti. Ringrazio, comunque, Sonny, Davide e Gianni per l’impegno dimostrato e per la sincerità con la quale ci siamo confrontati in questi giorni».