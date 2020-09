Domani al via i Mondiali di Imola con la crono femminile – La startlist

L’edizione 2020 dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada è alle porte: domani Imola ospiterà la prima delle quattro giornate della competizione iridata, originariamente attribuita a Martigny ma spostata in extremis nella località dell’Emilia Romagna a causa delle restrizioni presenti in Svizzera.

La prima gara in programma è la cronometro femminile: sono ben 51 le atlete presenti nella lista di partenza, che partiranno distanziate ciascuna 1’30” dall’altra. La prima a scendere dalla pedana alle 14.40 è Amber Joseph, pistard delle Barbados; le due atlete italiane sono la toscana Vittoria Guazzini che partirà alle 14.56’30” mentre la laziale Vittoria Bussi si cimenterà alle 15.47’30”.

Grande favorita è la campionessa in carica, la statunitense Chloé Dygert, che ovviamente partirà per ultima alle 15.55. Tra i nomi da tenere d’occhio in modo particolare per il podio vi sono quelli delle neerlandesi Anna van der Breggen e Ellen van Dijk, della tedesca Lisa Brennauer, della svizzera Marlen Reusser.

Al seguente link è possibile consultare la lista di partenza della cronometro femminile.