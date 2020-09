Poche modifiche nel calendario italiano maschile 2021

Non sono molte le novità che riguardano gli appuntamenti con il ciclismo maschile su strada del 2021 in Italia. Nei prossimi mesi verranno inserite anche le corse mancanti come, ad esempio, la Coppa Sabatini e il Giro di Toscana, solo momentaneamente assenti nella lista.

Ad aprire il calendario sarà, come di consueto, il Trofeo Laigueglia che però cambia data: la corsa ligure posticipa fino al primo mercoledì di marzo, per attaccarsi (giustamente) alla Strade Bianche e al GP di Larciano che si disputeranno pochi giorni dopo. Dopo l’eccezionale allungamento di una giornata del 2020, la Tirreno-Adriatico torna nell’abituale formato delle sette tappe. Cinque, invece, i giorni della Coppi&Bartali, quest’anno ridotta a quattro così come cinque diventano le frazioni del Giro di Sicilia, quest’anno saltato causa covid ma originariamente previsto in quattro giornate.

Collocazione tutta nuova per il Giro dell’Appennino, che si sposta nell’ultima decade di giugno e a metà settimana, in modo da sfruttare la vicinanza ai Campionati italiani. A settembre confermatissimi, ovviamente, i Campionati Europei a Trento mentre si registra l’inversione di date rispetto al 2020 del Memorial Pantani (che torna al sabato) e del Trofeo Matteotti (che si riprende la domenica).

La prima decade di ottobre è densa, anche troppo, di appuntamenti – l’auspicio è che ci sia una modifica in corso d’opera: 7 classiche in 7 giorni cui segue, dopo un giorno di stacco, Il Lombardia sono decisamente troppe. Uno spacchettamento in due tranche avrebbe effetti benefici. A chiudere il calendario 2021 nel Belpaese è il Giro di Sardegna, la cui prima edizione dopo la rinascita si disputerà fra un mese al termine del Giro d’Italia.

Questo il calendario italiano, élite e under 23, in data odierna:

03/03/2021: Trofeo Laigueglia 1.Pro

06/03/2021: Strade Bianche 1.Wt

07/03/2021: GP Industria & Artigianato 1.Pro

10/03/2021-16/03/2021: Tirreno-Adriatico 2.Wt

20/03/2021: Milano-Sanremo 1.Wt

21/03/2021: Popolarissima 1.2

24/03/2021-28/03/2021: Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1

31/03/2021-03/04/2021: Giro di Sicilia 2.1

04/04/2021: Trofeo Piva 1.2U

05/04/2021: Giro del Belvedere 1.2U

06/04/2021: Palio del Recioto 1.2U

10/04/2021: Trofeo Edil C 1.2U

18/04/2021: Trofeo Città di San Vendemiano 1.2U

19/04/2021-23/04/2021: Tour of the Alps 2.Pro

02/05/2021: Circuito del Porto 1.2

08/05/2021-30/05/2021: Giro d’Italia 2.Wt

09/05/2021: GP Industrie del Marmo 1.2U

30/05/2021: Coppa della Pace 1.2U

02/06/2021: Trofeo Alcide Degasperi 1.2

03/06/2021-12/06/2021: Giro d’Italia Under 23 2.2U

14/06/2021-18/06/2021: Adriatica Ionica Race 2.1

24/06/2021: Giro dell’Appennino 1.1

06/07/2021: Trofeo Città di Brescia 1.2

11/07/2021: Giro del Medio Brenta 1.2

13/07/2021-18/07/2021: Giro Ciclistico della Valle d’Aosta 2.2U

08/08/2021: Gran Premio Sportivi di Poggiana 1.2U

16/08/2021: Gp Capodarco 1.2U

02/09/2021-05/09/2021: Giro del Friuli Venezia Giulia 2.2

08/09/2021-12/09/2021: Campionati Europei CC

18/09/2021: Memorial Marco Pantani 1.1

19/09/2021: Trofeo Matteotti 1.1

28/09/2021: Ruota d’Oro 1.2U

29/09/2021: Coppa Agostoni 1.1

02/10/2021: Giro dell’Emilia 1.Pro

03/10/2021: GP Bruno Beghelli 1.1

03/10/2021: Il Piccolo Lombardia 1.2U

04/10/2021: Coppa Bernocchi 1.Pro

05/10/2021: Tre Valli Varesine 1.Pro

06/10/2021: Milano-Torino 1.Pro

07/10/2021: Gran Piemonte 1.Pro

09/10/2021: Il Lombardia 1.Wt

12/10/2021-16/10-2021: Giro di Sardegna 2.1