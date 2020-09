Giovanni Visconti punto di riferimento della Vini Zabù-KTM al Giro d’Italia

1 Minuti per leggerlo

Dopo il Team Jumbo-Visma, la seconda formazione a comunicare la rosa completa che sarà impegnata al prossimo Giro d’Italia è la Vini Zabù-KTM. Come di consueto, per la compagine toscana di Angelo Citracca, che sarà diretta in ammiraglia da Francesco Frassi e Luca Scinto, l’obiettivo è centrare una vittoria di tappa, oltre ad animare la corsa con le fughe.

Il principale indiziato per centrare un successo parziale è Giovanni Visconti, decano del team e indubbio punto di riferimento. Assieme a lui completano l’organico il neerlandese Etienne van Empel, unico straniero tra gli otto, e Simone Bevilacqua, Marco Frapporti, Lorenzo Rota, Matteo Spreafico, Luca Wackermann ed Edoardo Zardini.