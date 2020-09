Colpo da finisseur di Baroncini al Memorial Polese

Epilogo scoppiettante per il Memorial Polese, una delle più recenti classiche che si disputa in territorio trevigiano con conclusione a Santa Maria di Piave. Un circuito pianeggiante con poco evitabile arrivo in volata, ma con una sorpresa: l’attacco, a metà fra la volata lunga ed il colpo da finisseur, di Filippo Baroncini (Beltrami – TSA Marchiol) a 300 metri dall’arrivo: un’azione ardita che però ha funzionato, permettendo al ravennate di mettersi alle spalle nientemeno che il coetaneo Johnatan Milan (Ct Friuli) per la sua prima vittoria tra gli under 23, e la seconda nella giovane storia del team. Terzo classificato, Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali).