Confermato il Team Sunweb per il Giro d’Italia, ci sono Matthews e Kelderman

Una delle formazioni più attese al prossimo Giro d’Italia è il Team Sunweb, compagine che ha in bacheca una vittoria finale grazie a Tom Dumoulin. La suqadra di licenza tedesca giunge in Sicilia carica di aspettative e con un organico di livello assoluto, di sicuro uno dei migliori del lotto.

Per andare a caccia dei successi di tappa il principale indiziato è Michael Matthews: sono numerose le tappe che ben si adattano alle caratteristiche dell’australiano, che potrebbe essere uno dei pretendenti alla classifica a punti. L’altro obiettivo della squadra è la classifica generale: a curarla sarà il neerlandese Wilco Kelderman, reduce da una più che valida Tirreno-Adriatico, per cui immaginarlo tra i primi dieci è tutt’altro che un’ipotesi campata in aria. In salita potrà contare sul supporto degli australiani Chris Hamilton e Jai Hindley e dei neerlandesi Sam Oomen e Martijn Tusveld. Completano l’organico due elementi solidi come il tedesco Nico Denz e lo statunitense Chad Haga.