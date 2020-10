Europei su pista giovanili, sono 49 gli azzurri convocati per l’appuntamento di Fiorenzuola

Da giovedì 8 a mercoledì 13 ottobre il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda ospiterà i Campionati Europei su Pista validi per le categorie Juniores e Under 23. In palio 44 titoli, 22 per ogni categoria ed equamente divisi per sesso, in una rassegna che vedrà impegnati corridori provenienti da 25 nazioni. La pattuglia italiana di presenta decisamente folta, in grado persino di migliorare il bottino di 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi ottenuto nel 2019 a Gand.

Il commissario tecnico del settore femminile Dino Salvoldi ha chiamato, per la categoria under 23, Elisa Balsamo (Fiamme Oro), Marta Cavalli (Fiamme Oro), Giada Capobianchi (Capobianchi Cicli), Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service), Martina Fidanza (Fiamme Oro), Vittoria Guazzini (Fiamme Oro) e Silvia Zanardi (BePink).

Per la categoria donne juniores saranno della partita Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), Silvia Bortolotti (Vo2 Team Pink), Carlotta Cipressi (AWC Re Artù General System), Elena Contarin (Breganze Millenium), Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), Sara Fiorin (Cicli Fiorin), Eleonora Camilla Gasparrini (Vo2 Team Pink), Elisa Toelli (Breganze Millenium) e Gaia Tormena (Lupi Valle d’Aosta).

Per quanto riguarda gli uomini under 23, il ct Marco Villa potrà contare su Emanuele Amadio (D’Amico UM Tools), Matteo Bianchi (Campana Imballaggi), Davide Boscaro (Team Colpack-Ballan), Diego Bosini (Biesse Arvedi), Matteo Donegà (Cycling Team Friuli), Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli), Giulio Masotto (Team Colpack-Ballan), Jonathan Milan (Cycling Team Friuli), Tommaso Nencini (Mastromarco Sensi Nibali), Mattia Pinazzi (Biesse Arvedi) e Gidas Umbri (Team Colpack-Ballan).

Pattuglia folta tra gli uomini juniores, vista la presenza di ben ventidue elementi. In ordine alfabetico tocca a Lorenzo Balestra (Team Giorgi), Stefano Cavalli (Borgo Molino Rinascita Ormella), Luca Collinelli (Sidermec Frateli Vitali), Andrea D’Amato (Team Giorgi), Giosuè Epis (Aspiratori Otelli), Niccolò Galli (Sidermec Frateli Vitali), Matteo Fiaschi (Work Service), Mattia Garzara (Work Service), Lorenzo Gobbo (GB Junior Team), Manlio Moro (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Daniele Napolitano (Piceno Cycling Team), Bryan Olivo (UC Pordenone), Lorenzo Peschi (Big Hunter Beltrami TSA Seanese), Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Friuli), Luca Portigliatti (GB Junior Team Piemonte), Samuel Quaranta (Team LVF), Alessandro Sala (Team Giorgi), Daniel Skerl (UC Pordenone), Lorenzo Tedeschi (Casano), Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Friuli), Thomas Vignoli (Casano) e Andrea Violato (Work Service).