Il talentuoso Magnus Sheffield passa pro’ con la Rally Cycling

Nella prova in linea juniores dei Campionati del Mondo su strada 2019 di Harrogate furono due gli statunitensi a mettersi in luce: uno è Quinn Simmons, che conquistò l’oro prima di sbarcare subito nel World Tour con al Trek-Segafredo. L’altro è Magnus Sheffield, che ebbe la meglio nella volata valida per la medaglia di bronzo. Oggi è proprio quest’ultimo ad attirare l’attenzione, in quanto è stato ufficializzato come rinforzo dalla Rally Cycling.

Il diciottenne di Rochester ha siglato un contratto biennale con la compagine Professional statunitense e si trasferirà a tempo pieno in Europa in vista della stagione 2021. Queste le parole di Sheffield: «Ho parlato per la prima volta con il team manager Jonas Carney a marzo e più ci siamo sentiti, più mi sono convinto che Rally Cycling fosse l’opzione giusta per me, in modo da poter crescere con la giusta calma. Il team ha avuto in passato corridori come Brandon McNulty e Sepp Kuss, a cui molti mi accomunano, ma in verità siamo ciclisti molto diversi».