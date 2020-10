Giro del Friuli Venezia Giulia, nella cronosquadre di apertura dominio della Uno-X

1 Minuti per leggerlo

Con una cronometro a squadre di 23.7 km tra Aquileia e Grado è partita l’edizione 2020 del Giro del Friuli Venezia Giulia, una delle poche prove di categoria 2.2 presenti in questa bizzarra stagione nel calendario europeo. A far registrare il miglior tempo nel tracciato pianeggiante è stata l’unica compagine Professional al via, ossia la norvegese Uno-X Pro Cycling Team.

Idar Andersen, Morten Hulgaard, Andreas Leknessund, Jacob Hindsgaul Madsen e Niklas Larsen hanno impiegato 26’33” per completare l’esercizio, dando un distacco importante alla concorrenza. I polacchi del CCC Development Team pagano 31″, gli altri polacchi della Mazowsze Serce Polski 34″, gli austriaci del Team Vorarlberg-Santic 50″, gli altri austriaci del Tirol KTM 51″ e gli spagnoli della Equipo Kern Pharma 54″. A indossare la maglia di leader sarà il danese Niklas Larsen. Domani in programma la Variano-San Marco di Mereto di Tomba di 164.5 km con un probabile arrivo in volata.