Giro del Friuli Venezia Giulia, tappa e maglia per Andreas Leknessund

Talentuoso come pochi, Andreas Leknessund conferma anche nell’ultimo suo appuntamento della stagione di essere pronto al salto nel World Tour, che effettuerà a partire dalla prossima stagione con la maglia del Team Sunweb. Il norvegese, portacolori dell’Uno-X Pro Cycling Team, ha fatto il diavolo a quattro nel corso della terza tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, la San Vito al Tagliamento-Buja di 148 km, involandosi in salita e tagliando il traguardo in perfetta solitudine.

Alle sue spalle si sono classificati l’interessante danese Asbjørn Hellemose (Velo Club Mendrisio), il francese Alexis Guérin (Team Vorarlberg Santic), lo spagnolo Roger Adriá (Equipo Kern Pharma), il belga Maxim Van Gils (Lotto Soudal Under 23), lo sloveno Janez Brajkovic (Adria Mobil ), lo spagnolo Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e lo svizzero Colin Stüssi (Team Vorarlberg Santic).

Con la vittoria di oggi, Andreas Leknessund balza in vetta alla classifica generale e ha in mano l’esito della corsa: domani la quattro giorni friulana termina con la Percoto-Martigniacco di 162.4 km, con gli strappi di Moruzzo e Brazzacco a determinare l’esito.